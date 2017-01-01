Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет с 300 млн для Украины

Законопроектом предусматривается также предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность срочно подписать закон о Государственном оборонном бюджете на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс, о чем стало известно с Twitter главы белого дома в среду, 11 декабря.

"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал он.

В свою очередь, издание Голос Америки пишет, что законопроектом предусматривается также предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины.

Инициатива включает летальную военную помощь а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности – береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты. В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте Северный поток 2, а также в проекте Турецкий поток.

В то же время сообщалось, что суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену на границе с Мексикой.