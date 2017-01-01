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Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет с 300 млн для Украины

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Законопроектом предусматривается также предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины.
Для безопасности Украины предусмотрено 300 млн
Для безопасности Украины предусмотрено 300 млн
 
Президент США Дональд Трамп выразил готовность срочно подписать закон о Государственном оборонном бюджете на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс, о чем стало известно с Twitter главы белого дома в среду, 11 декабря.
 
"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал он.
 
В свою очередь, издание Голос Америки пишет, что законопроектом предусматривается также предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины. 
 
Инициатива включает летальную военную помощь а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности – береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты. В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте Северный поток 2, а также в проекте Турецкий поток.
 
В то же время сообщалось, что суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену на границе с Мексикой.
 
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Теги: бюджет, законопроект, Дональд Трамп, ВСУ, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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