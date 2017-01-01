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Увеличилось число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

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Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник 9 декабря.
В момент извержения вулкана на острове находилось более 40 человек
В момент извержения вулкана на острове находилось более 40 человек
Michael Schade / Twitter
 
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек, о чем сообщила местная полиция в среду, 11 декабря.
 
"Еще два человека умерли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - говорится в сообщении. 
 
По данным полиции, это были пострадавшие из числа эвакуированных, они умерли в больнице. Ранее правоохранительные органы информировали о шести жертвах.
 
Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник в 14:11 местного времени. 
 
В момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, судьба восьми из них по-прежнему неизвестна.
 
Ранее Корреспондент публиковал фото извержения вулкана в Новой Зеландии.
 
Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.
 
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Теги: Новая Зеландия, вулкан, жертвы, пострадавшие, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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