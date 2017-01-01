Увеличилось число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник 9 декабря.

В момент извержения вулкана на острове находилось более 40 человек Michael Schade / Twitter

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек, о чем сообщила местная полиция в среду, 11 декабря.

"Еще два человека умерли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - говорится в сообщении.

По данным полиции, это были пострадавшие из числа эвакуированных, они умерли в больнице. Ранее правоохранительные органы информировали о шести жертвах.

Извержение вулкана началось на острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда, в понедельник в 14:11 местного времени.

В момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, судьба восьми из них по-прежнему неизвестна.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд началось около 14.15 по местному времени (03.15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого.