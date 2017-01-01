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В России сняли с эфира сериал Слуга народа

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Российский телеканал ТНТ спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал, в котором сыграл Зеленский.
Кадр из фильма Слуга народа
Кадр из фильма Слуга народа


Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал Слуга народа после показа трех первых серий, сообщила российская газета Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего Газпром медиа канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы Интерны и СашаТаня.

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для Слуги народа. В одной это были сериалы Полярный и СашаТаня, а в другой – Интерны и СашаТаня", – говорится в сообщении.

Представитель ТНТ заявил изданию, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий Слуги народа в эфире.

Ранее сообщалось, что в России покажут сериал Слуга народа. Телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

Решение о продаже прав на трансляцию сериала российскому телеканалу приняла шведская компания Eccho Rights, объяснили в Квартале 95.

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Теги: Россия, сериал, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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