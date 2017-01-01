В России сняли с эфира сериал Слуга народа

Российский телеканал ТНТ спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал, в котором сыграл Зеленский.



Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал Слуга народа после показа трех первых серий, сообщила российская газета Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего Газпром медиа канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы Интерны и СашаТаня.

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для Слуги народа. В одной это были сериалы Полярный и СашаТаня, а в другой – Интерны и СашаТаня", – говорится в сообщении.

Представитель ТНТ заявил изданию, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий Слуги народа в эфире.

Ранее сообщалось, что в России покажут сериал Слуга народа. Телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

Решение о продаже прав на трансляцию сериала российскому телеканалу приняла шведская компания Eccho Rights, объяснили в Квартале 95.

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