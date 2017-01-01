В турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности
В курортном регионе не прекращаются сильные дожди. Осадки сопровождаются шквалистым ветром.
Проливные дожди обрушились на провинцию Анталья в Турции, существует угроза наводнений, в регионе объявили наивысший уровень погодной опасности, сообщает Интерфакс-Украина.
Сильные дожди начались во вторник, 10 декабря, и, как ожидается, будут идти до вечера четверга, 12 декабря. Осадки сопровождаются шквалистым ветром.
Особенно сложное положение сложилось в шести районах провинции, причем наиболее сильные дожди ожидаются на популярном у туристов курорте Кемер.
Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности.
Власти региона призвали жителей соблюдать меры предосторожности и без особой необходимости не покидать дома.
На турецком курорте прогремел взрыв
Напомним, в январе на турецкий курорт обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо. Жертвами стихии стали два человека.
На турецком курорте прогремел взрыв
Напомним, в январе на турецкий курорт обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо. Жертвами стихии стали два человека.
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