В турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности



Проливные дожди обрушились на провинцию Анталья в Турции, существует угроза наводнений, в регионе объявили наивысший уровень погодной опасности, сообщает Интерфакс-Украина

Сильные дожди начались во вторник, 10 декабря, и, как ожидается, будут идти до вечера четверга, 12 декабря. Осадки сопровождаются шквалистым ветром.

Особенно сложное положение сложилось в шести районах провинции, причем наиболее сильные дожди ожидаются на популярном у туристов курорте Кемер.



Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности.

