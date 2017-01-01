Президент Бразилии рассказал о раке

Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил прессе о том, что у него, возможно, может быть диагностирован рак кожи.



Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него, возможно, рак кожи. Этой информацией он поделился с журналистами в среду, 11 декабря, сообщают зарубежные СМИ.



По словам политика, ранее он прошел медицинское обследование.



"Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому", - рассказал Болсонару, отметив, что есть вероятность рака.



Политик заявил, что он в добром здравии, однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения его организма.



В сентябре президент Бразилии успешно перенес операцию по коррекции послеоперационной грыжи. Это хирургическое вмешательство стало четвертым после покушения на него во время предвыборной кампании 2018 года.

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