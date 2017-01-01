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Президент Бразилии рассказал о раке

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Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил прессе о том, что у него, возможно, может быть диагностирован рак кожи.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него, возможно, рак кожи. Этой информацией он поделился с журналистами в среду, 11 декабря, сообщают зарубежные СМИ.
 
По словам политика, ранее он прошел медицинское обследование. 
 
"Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому", - рассказал Болсонару, отметив, что есть вероятность рака.
 
Политик заявил, что он в добром здравии, однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения его организма.
 
В сентябре президент Бразилии успешно перенес операцию по коррекции послеоперационной грыжи. Это хирургическое вмешательство стало четвертым после покушения на него во время предвыборной кампании 2018 года.

Напомним, в прошлом году злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у супруги президента Сирии. Свой диагноз 43-летняя Асма Асад скрывать не стала и делилась с сирийским народом новостями о ходе лечения

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Теги: рак, президент, Бразилия
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Источник: korrespondent.net

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