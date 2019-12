США готовы пойти на уступки КНДР – СМИ

США готовы проявить гибкость в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил аккредитованный в Белом доме журналист Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на информацию, которую ему подтвердили в представительстве США в ООН.



Отмечается, что продемонстрировать более мягкую позицию относительно ядерных и ракетных программ КНДР представители США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено КНДР.

US "prepared to be flexible" in negotiations aimed at getting the #DPRK to give up its nuclear and missile programs, @USAmbUN tells reporters ahead of #UNSC meeting on North Korea.