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США готовы пойти на уступки КНДР – СМИ

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Вашингтон готов проявить гибкость в отношении Северной Кореи с целью дальнейшего продвижения в вопросе денуклеаризации.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

США готовы проявить гибкость в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил аккредитованный в Белом доме журналист Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на информацию, которую ему подтвердили в представительстве США в ООН. 
 
Отмечается, что продемонстрировать более мягкую позицию относительно ядерных и ракетных программ КНДР представители США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено КНДР.

Ранее агентство dpa заявляло, что под давлением Пхеньяна Вашингтон заблокировал запланированное на 10 декабря заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в Северной Корее.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.

Ранее агентство dpa заявляло, что под давлением Пхеньяна Вашингтон заблокировал запланированное на вторник, 10 декабря, заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в Северной Корее.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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