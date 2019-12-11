США готовы пойти на уступки КНДР – СМИ
США готовы проявить гибкость в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил аккредитованный в Белом доме журналист Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на информацию, которую ему подтвердили в представительстве США в ООН.
US "prepared to be flexible" in negotiations aimed at getting the #DPRK to give up its nuclear and missile programs, @USAmbUN tells reporters ahead of #UNSC meeting on North Korea.— Steve Herman (@W7VOA) December 11, 2019
Ранее агентство dpa заявляло, что под давлением Пхеньяна Вашингтон заблокировал запланированное на 10 декабря заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в Северной Корее.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.
Ранее агентство dpa заявляло, что под давлением Пхеньяна Вашингтон заблокировал запланированное на вторник, 10 декабря, заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в Северной Корее.
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