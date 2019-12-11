В зоне поиска пропавшего самолета Чили нашли обломки

Самолет чилийских ВВС пропал по пути в Антарктиду в ночь на 10 декабря. На его борту находились 38 человек.



В зоне поиска пропавшего по пути в Антарктиду самолета найдены обломки, сообщили в среду, 11 декабря, ВВС Чили.



Находка была сделана чилийским судном Antartic Endevour, и есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130.



Напомним, самолет Hercules C130 вылетел с авиабазы Чабунко 9 декабря. На его борту находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир. Через несколько часов он перестал выходить на связь

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