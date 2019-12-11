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В зоне поиска пропавшего самолета Чили нашли обломки

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Самолет чилийских ВВС пропал по пути в Антарктиду в ночь на 10 декабря. На его борту находились 38 человек.
В зоне поиска самолета ВВС Чили найдены обломки
В зоне поиска самолета ВВС Чили найдены обломки
twitter.com/FACh_Chile

В зоне поиска пропавшего по пути в Антарктиду самолета найдены обломки, сообщили в среду, 11 декабря, ВВС Чили.
 
Находка была сделана чилийским судном Antartic Endevour, и есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130.
 
Обломки поднимаются на поверхность, их должны доставить на континент и установить, принадлежат ли они пропавшему самолету.



В США при крушении самолета погибли девять человек
 
Напомним, самолет Hercules C130 вылетел с авиабазы Чабунко 9 декабря. На его борту находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир. Через несколько часов он перестал выходить на связь

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Теги: авиакатастрофа, самолет, фото, Чили
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Источник: korrespondent.net

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