Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Парламентские выборы станут третьими за год. Ранее подобного в истории Израиля еще не было.



Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters

Отмечается, что парламент решил провести выборы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство.





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В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата. Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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