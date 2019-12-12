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Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Комментариев: 1
Парламентские выборы станут третьими за год. Ранее подобного в истории Израиля еще не было.
Заседание израильского Кнессета
Заседание израильского Кнессета

Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters.
 
Отмечается, что парламент решил провести выборы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство.
 
В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата.

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Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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Теги: Выборы, Израиль, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    12.12.2019, 07:14
Оценка:  -2
Мыкола
Это еще раз доказывает, что евреи умные люди ! Они умеют договариваться между собой. В Украине же предпочитают таскать друг друга за волосы и размахивать кулаками. А уж чтобы Рада самораспустилась , так это из области запредельной фантастики
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