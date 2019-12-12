Партнер Джулиани получил $1 млн с российских счетов

Деньги обнаружила американская прокуратура. Льва Парнаса обвинили в деятельности, направленной против экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Партнер адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас в сентябре получил с российских счетов 1 миллион долларов.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 12 декабря.

Деньги Парнас получил за месяц до того, как его обвинили в сговоре с целью вложения иностранных денег в политические кампании США. Американские прокуроры теперь просят вернуть Парнаса под стражу.

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"Большая часть этих денег, по-видимому, была использована на личные расходы и на покупку дома", - заявили в прокуратуре в суде в среду, 11 декабря. По словам прокуроров, Парнас не раскрыл платеж правительству.

Как пишет Bloomberg, эти денежные поступления вызывают новые провокационные вопросы о характере работы, которую выполнял Парнас и его помощник Игорь Фруман, и о том, по чьему поручению они эту работу выполнили.

Парнас и Фруман были обвинены, в частности, в том, что они работали от имени одного или нескольких украинских правительственных чиновников с целью добиться устранения тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Они не признали себя виновными по всем обвинениям.

Bloomberg сообщает, что Парнас был включен в юридическую группу Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, борющегося с экстрадицией в США.

По данным прокуратуры, деньги были отправлены на счет на имя жены Парнаса, Светланы Парнас. Платеж поступил в том же месяце, когда Парнас и Фруман получили первый из двух запросов на документы от комитетов Конгресса, расследующих действия администрации Трампа в Украине. Первоначально они отказались выполнить требования и были арестованы несколько дней спустя при попытке сесть на самолет с билетами в одну сторону до Вены.

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Парнас, гражданин США, родившийся в Украине, может быть приговорен по меньшей мере к пяти годам тюремного заключения по пунктам, по которым ему уже предъявлено обвинение. Прокуроры заявили, что он остается под следствием и, вероятно, ему будут предъявлены дополнительные обвинения.

Парнас и Фруман также обвиняются в использовании неназванного гражданина России в качестве источника средств для политических пожертвований, чтобы заручиться поддержкой государственных и федеральных чиновников для открытия розничной торговли марихуаной. Власти не сказали, был ли обнаруженный 1 млн долларов от того же россиянина.

Напомним, 10 декабря в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения по делу об импичменте. Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Трамп назвал официальные обвинения против него "смехотворными". Американский президент назвал своего оппонента коррумпированным политиком, а его заявление "ужасным и мошенническим".

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