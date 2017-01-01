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В РФ запретили сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли: детали

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Сначала сериал показали, а потом запретили.
В РФ отменили показ сериала с Зеленским
В РФ отменили показ сериала с Зеленским
vybory.detector.media

Сериал "Слуга народа", который начали показывать на российском телеканале ТНТ после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже, запретили.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

По предварительной информации, сериал россиянам показали три первые серии первого сезона сериала с цензурой вчера вечером. Сегодня уже стало известно об отмене трансляции данного сериала.

Внезапно на сайте произошли изменения, и программа была изменена - теперь жители России в это время будут смотреть "Интернов" и сериал "СашаТаня".

К слову, представитель телеканала ТНТ заявил, что изначально не планировалось показывать все сезоны "Слуги народа", а только первые три серии, но логики такого решения не объяснил.

Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER, - сказал представитель ТНТ.

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Он также добавил, что анонсы о ежедневном показе сериала на ТНТ- это маркетинговый ход по повышению узнаваемости платформы. Весь сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре с 12 декабря.

Российские СМИ пишут, что канал быстро поменял программу, поскольку мобильная и компьютерная версия сайтов показывает разные программы телепередач.

Напомним, ранее сообщалось, что в России покажут сериал Слуга народа. Телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

 

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Теги: Слуга народа, РФ, ТНТ
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