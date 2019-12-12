Чубарова задержали в аэропорту Бухареста: что произошло

Румынские пограничники изъяли паспорт и задержали Чубарова на 3 с половиной часа.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров был задержан румынскими пограничниками в аэропорту Бухареста сегодня утром. У него изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа. Чубарова отпустили после вмешательства украинского консула. Об этом глава Меджлиса написал на своей странице в Facebook.

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Чубаров отметил, что прибыл сегодня в Бухарест на встречу с Госсекретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States.



“Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта“, - написал Чубаров.





Напомним, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что итоговое коммюнике Нормандских переговоров не включает крымских татар в список на обмен пленных.

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