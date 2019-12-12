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Чубарова задержали в аэропорту Бухареста: что произошло

Комментариев: 1
Румынские пограничники изъяли паспорт и задержали Чубарова на 3 с половиной часа.
Чубаров в аэропорту Бухареста
Чубаров в аэропорту Бухареста
Рефат Чубаров/Facebook

Глава Меджлиса Рефат Чубаров был задержан румынскими пограничниками в аэропорту Бухареста сегодня утром. У него изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа. Чубарова отпустили после вмешательства украинского консула. Об этом глава Меджлиса написал на своей странице в Facebook. 

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Чубаров отметил, что прибыл сегодня в Бухарест на встречу с Госсекретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States. 

Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта“,  - написал Чубаров.



Напомним, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что итоговое коммюнике Нормандских переговоров не включает крымских татар в список на обмен пленных.

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Теги: Чубаров, меджлис, Бухарест, задержание Чубарова
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Комментариев (1)
КимЧенПых    12.12.2019, 11:17
Оценка:  -1
КимЧенПых
почему этот патриот не находится в родном Крыму и не отстаивает права татар?
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