В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита"

Лодку без экипажа и топлива тянул буксир.

В тихоокеанском заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина ВМС РФ.

Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники.

ЧП произошло с подводным кораблем Б-260 "Чита" длиной 72 метра.

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По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 метров, так что нос торчит над водой.

Лодку без экипажа и топлива тянул буксир. Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".

Как сообщалось, в декабре в России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов.

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