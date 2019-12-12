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В Тихом океане затонула российская подводная лодка "Чита"

Комментариев: 2
Лодку без экипажа и топлива тянул буксир.
Глубина залива 47 метров
Глубина залива 47 метров
rosbalt.ru

В тихоокеанском заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина ВМС РФ.

Об этом сообщает "Росбалт" со  ссылкой на источники.

ЧП произошло с подводным кораблем Б-260 "Чита" длиной 72 метра.

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По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 метров, так что нос торчит над водой.

Лодку без экипажа и топлива тянул буксир. Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".

Как сообщалось, в декабре в России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов.

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Теги: подводная лодка, Тихий океан, Россия, ВМС РФ
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    12.12.2019, 11:59
Оценка:  +1
Graddfeydd
"Сверхдержава", однако. В какой еще стране мира списанные подлодки раком становятся при буксировке? Аналогов нет! И не будет - рассадник маразма один такой на весь глобус...
ANDREICH    12.12.2019, 11:00
Оценка:  -2
ANDREICH
привь ет улану де від гавноченців
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