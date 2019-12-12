National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Самыми сильными флотами мира, по мнению журнала, владеют США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

Американский журнал The National Interest назвал пять стран, владеющих самыми мощными флотами.

Первое место рейтинга занял американский флот. Отмечается, что он имеет наибольшее число кораблей и самую большую зону ответственности. "Ни один другой военно-морской флот не обладает таким глобальным охватом, как ВМС США, которые регулярно работают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море, Персидском заливе и на Африканском Роге", - говорится в материале.

По данным издания, американский флот насчитывает 288 кораблей, среди которых 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов.

Вторым флотом мира назван китайский. В статье говорится, что он проделал большой путь за последние 25 лет и теперь владеет 25 эсминцами, 42 фрегатами, тремя десантными кораблями и прочим.

Россия, по мнению NI, является третьей в мире по мощности флота. Как пишут авторы публикации, российские ВМС унаследовали основную часть советских кораблей, но на вооружение регулярно поступает и новая техника. Так, по подсчетам журналистов, в российском флоте насчитывается 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подводные лодки. Почти все они построены в период холодной войны.

На четвертом месте расположился Королевский военно-морской флот Великобритании, насчитывающий 19 фрегатов и эсминцев, три больших корабля, семь ударных атомных подводных лодок и четыре подлодки с баллистическими ракетами.

Замыкает пятерку японский флот со 114 кораблями. Отмечается, что подводный флот этой страны, имеющий в своем составе 16 кораблей, является одним из лучших в мире.

Отметим, на днях в США был спущен на воду новый авианосец Джон Кеннеди.

Напомним, в июле 2017 года самый дорогой атомный авианосец США Джеральд Форд вошел в состав ВМС. Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

Авианосец Джеральд Форд заложили в 2009 году. Судно обошлось в рекордные 12,9 млрд долларов. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса Форд.

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