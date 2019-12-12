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National Interest назвал самые мощные флоты в мире

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Самыми сильными флотами мира, по мнению журнала, владеют США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн
public.navy.mil

Американский журнал The National Interest назвал пять стран, владеющих самыми мощными флотами.

Первое место рейтинга занял американский флот. Отмечается, что он имеет наибольшее число кораблей и самую большую зону ответственности. "Ни один другой военно-морской флот не обладает таким глобальным охватом, как ВМС США, которые регулярно работают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море, Персидском заливе и на Африканском Роге", - говорится в материале.

По данным издания, американский флот насчитывает 288 кораблей, среди которых 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов.

Вторым флотом мира назван китайский. В статье говорится, что он проделал большой путь за последние 25 лет и теперь владеет 25 эсминцами, 42 фрегатами, тремя десантными кораблями и прочим.

Россия, по мнению NI, является третьей в мире по мощности флота. Как пишут авторы публикации, российские ВМС унаследовали основную часть советских кораблей, но на вооружение регулярно поступает и новая техника. Так, по подсчетам журналистов, в российском флоте насчитывается 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подводные лодки. Почти все они построены в период холодной войны.

На четвертом месте расположился Королевский военно-морской флот Великобритании, насчитывающий 19 фрегатов и эсминцев, три больших корабля, семь ударных атомных подводных лодок и четыре подлодки с баллистическими ракетами.

Замыкает пятерку японский флот со 114 кораблями. Отмечается, что подводный флот этой страны, имеющий в своем составе 16 кораблей, является одним из лучших в мире.

Отметим, на днях в США был спущен на воду новый авианосец Джон Кеннеди.

Напомним, в июле 2017 года самый дорогой атомный авианосец США Джеральд Форд вошел в состав ВМС. Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

Авианосец Джеральд Форд заложили в 2009 году. Судно обошлось в рекордные 12,9 млрд долларов. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса Форд.

 

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Теги: рейтинг, корабли, флот, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Asmo    12.12.2019, 10:48
Оценка:  0
Asmo
У Британии есть 3 авианосных группировки, и это не Кузи, об чем речь вообще ))
VSHIVANKA    12.12.2019, 11:21
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ШО ТАМ У КАКЛОВ ?
ТО ЧТО ЕСТЬ У ВАШИХ ХОЗЯЕВ , МЫ ИТАК ЗНАЕМ....
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