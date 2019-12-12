В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших
В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Возгорание произошло в первом энергоотсеке, на второй палубе. Там шли ремонтные работы. Об этом сообщают российские СМИ.
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Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Возгорание характеризуется сильным задымлением. Горят кабели, очаг возгорания скрыт за дымом.
Спасатели эвакуировали 6 человек, 3 из них пострадали. У двух человек - отравление, у одного - черепно-мозговая травма.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за сварочных работ
Ранее сообщалось о том, что в Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док.По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести.
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ЧТО С РЖАВЫМ КОРЫТОМ , КОТОРОЕ ИМЕЕТ СИМВОЛИЧЕСКОЕ И СМЕШНОЕ НАЗВАНИЕ украина ?
ЕГО УЖЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ ПОРЕЗАЛИ , С РАБОЧИМИ ЗАВОДА ПО ЗАРПЛАТЕ РАСЧИТАЛИСЬ ?
СКОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЮ , ВСЕ МОЛЧАТ , ЗАТО КАК В РОССИИ ЧТО СЛУЧИТСЯ...