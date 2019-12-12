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В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших

Комментариев: 12
Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.
Потушить пожар сложно из-за сильного задымления
Потушить пожар сложно из-за сильного задымления
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В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Возгорание произошло в первом энергоотсеке, на второй палубе. Там шли ремонтные работы. Об этом сообщают российские СМИ.

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Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Возгорание характеризуется сильным задымлением. Горят кабели, очаг возгорания скрыт за дымом.

Спасатели эвакуировали 6 человек, 3 из них пострадали. У двух человек - отравление, у одного - черепно-мозговая травма.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за сварочных работ

Ранее сообщалось о том, что в Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док.По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести.
 

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Теги: Мурманск, крейсер, Адмирал Кузнецов, пожар
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Комментариев (12)
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Graddfeydd    12.12.2019, 11:54
Оценка:  +4
Graddfeydd
Гроза палубной авиации и плавдоков...

Бойтесь англосаксы и америкосы - cкоро русня свой мангал подлатает и он вам нафиг Атлантику закоптит!
war_and_fuel    12.12.2019, 11:29
Оценка:  +6
war_and_fuel
Жалко будет если сгорит, с него так красиво ныряли самолеты
foster12    12.12.2019, 11:23
Оценка:  +4
foster12
Он не горит, просто запустили двигатель.....
war_and_fuel    12.12.2019, 11:21
Оценка:  +3
war_and_fuel
Калошу пора в утиль
VSHIVANKA    12.12.2019, 11:23
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЧТО С КАЛОШЕЙ украина ?!
МаксимУм    12.12.2019, 11:14
Оценка:  +10
МаксимУм
Кузя при пожаре менее заметен чем в плавании... По крайней мере не так дымит...
dimasvetik    12.12.2019, 11:14
Оценка:  +6
dimasvetik
это просто пипец! ржу !!! это не корабль а экологичиское, противоавиционное, подводное оружие!
VinsBad    12.12.2019, 11:12
Оценка:  +4
VinsBad
Уголь с печки на пол выпал)))))
VSHIVANKA    12.12.2019, 11:19
Оценка:  -9
VSHIVANKA
КАКАЛЫ , КТО ДАСТ НАКОНЕЦ ТО ПРОСТОЙ ОТВЕТ НА ПРОСТОЙ ВОПРОС ?
ЧТО С РЖАВЫМ КОРЫТОМ , КОТОРОЕ ИМЕЕТ СИМВОЛИЧЕСКОЕ И СМЕШНОЕ НАЗВАНИЕ украина ?
ЕГО УЖЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ ПОРЕЗАЛИ , С РАБОЧИМИ ЗАВОДА ПО ЗАРПЛАТЕ РАСЧИТАЛИСЬ ?
СКОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЮ , ВСЕ МОЛЧАТ , ЗАТО КАК В РОССИИ ЧТО СЛУЧИТСЯ...
Coюзник    12.12.2019, 11:30
Оценка:  +5
Coюзник
Ответ очень простой ... разница в военных доктринах ... в Украине военная доктрина оборонительна, в РФ настапательная (захватническая) ... вопросы постанленные тобой относятся к наступательному вооружению ... значит несответствующие военной доктрине Украины.
Coюзник    12.12.2019, 11:31
Оценка:  +4
Coюзник
Я надеюсь что твои фуражка и погоны позволят понять что я изложил ...
VSHIVANKA    12.12.2019, 11:50
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЧТО С КОРЫТОМ украина ?!
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