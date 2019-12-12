В Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших

Площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Возгорание произошло в первом энергоотсеке, на второй палубе. Там шли ремонтные работы. Об этом сообщают российские СМИ.

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Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Возгорание характеризуется сильным задымлением. Горят кабели, очаг возгорания скрыт за дымом.

Спасатели эвакуировали 6 человек, 3 из них пострадали. У двух человек - отравление, у одного - черепно-мозговая травма.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за сварочных работ

Ранее сообщалось о том, что в Мурманске при ремонте авианосца Адмирал Кузнецов утонул док.По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадало четыре человека, еще один считается пропавшим без вести.



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