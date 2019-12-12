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Стало известно, какой фрагмент вырезали из Слуги народа в РФ

Комментариев: 4
Из первой серии был вырезан фрагмент с шуткой о президенте РФ.
Слугу народа показали в РФ
Слугу народа показали в РФ
Сеть

В среду, 11 декабря, в РФ на телеканале ТНТ был начат показ украинского сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским. Стало известно, что из первой серии был вырезан фрагмент с шуткой о главе РФ Владимире Путине. 

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На этом моменте Василий Голобородько выбирал дорогие наручные часы. Ему озвучили названия самых дорогих брендов и рассказали, что Владимир Путин носит швейцарские Hublot. Удивленный герой спросил: “Путин - хубло?“.

Ранее в Квартале объяснили трансляцию Слуги народа в РФ. Решение о продаже прав на трансляцию сериала российскому телеканалу приняла шведская компания Eccho Rights, объяснили в Квартале.

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Теги: слуга народа, тнт, вырезали, фрагмент
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    12.12.2019, 11:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
У путинских властей жестко подгорает ... сериал срочно сняли после 1 дня показа.
А то вдруг на россии народ захочет такого президента ...
Антибес    12.12.2019, 11:37
Оценка:  -6
Антибес
А у нас советские фильмы о Великой Отечественной войне поддают цензуре.К пример,на телеканале НТН в фильме"Аты-баты,шли солдаты",вырезали упоминание о Великой Отечественной войне.
WTF2wtf    12.12.2019, 11:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шизоид из раши,
скачи нах
dron29    12.12.2019, 12:02
Оценка:  0
dron29
Ты может бухой смотрел - НТН ( интермедиагрупп ) и росс пропагандой занимается не хуже интера ))
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