Стало известно, какой фрагмент вырезали из Слуги народа в РФ

Из первой серии был вырезан фрагмент с шуткой о президенте РФ.

В среду, 11 декабря, в РФ на телеканале ТНТ был начат показ украинского сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским. Стало известно, что из первой серии был вырезан фрагмент с шуткой о главе РФ Владимире Путине.

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На этом моменте Василий Голобородько выбирал дорогие наручные часы. Ему озвучили названия самых дорогих брендов и рассказали, что Владимир Путин носит швейцарские Hublot. Удивленный герой спросил: “Путин - хубло?“.

Ранее в Квартале объяснили трансляцию Слуги народа в РФ. Решение о продаже прав на трансляцию сериала российскому телеканалу приняла шведская компания Eccho Rights, объяснили в Квартале.

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