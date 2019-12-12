Местные жители видели стаи скворцов живыми в небе. Причина их гибели неизвестна.

Сотни мертвых птиц засыпали дорогу в Северном Уэльсе. Об этом инциденте сообщает ВВС.

Около трехсот скворцов были обнаружены мертвыми на дороге на английском острове Англси. Очевидцы утверждают, что видели птиц живыми в небе, а затем они упали мертвыми с неба.

Нескольких птиц забрали на экспертизу для установления причины массовой гибели птиц.

Cмотрите фотогалерею: Сотни мертвых птиц засыпали дорогу в Уэльсе

Местная жительница Ханна Стивенс утверждает, что видела птиц во вторник летающими в небе. По словам женщины спустя час скворцы были мертвы. Женщина насчитала 150 мертвых птиц, но их может быть в два раза больше.

Ранее сообщалось, что черный лебедь хотел утопить пса на глазах хозяйки. Также Корреспондент писал о том, что в Индонезии нашли курицу с четырьмя ногами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet