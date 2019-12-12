Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сотни мертвых птиц засыпали дорогу в Уэльсе

Комментариев: 1
Местные жители видели стаи скворцов живыми в небе. Причина их гибели неизвестна.
Сотни мертвых птиц засыпали дорогу в Уэльсе
WALES NEWS SERVICE

Сотни мертвых птиц засыпали дорогу в Северном Уэльсе. Об этом инциденте сообщает ВВС.

Около трехсот скворцов были обнаружены мертвыми на дороге на английском острове Англси. Очевидцы утверждают, что видели птиц живыми в небе, а затем они упали мертвыми с неба.

Нескольких птиц забрали на экспертизу для установления причины массовой гибели птиц.

Местная жительница Ханна Стивенс утверждает, что видела птиц во вторник летающими в небе. По словам женщины спустя час скворцы были мертвы. Женщина насчитала 150 мертвых птиц, но их может быть в два раза больше.

Ранее сообщалось, что черный лебедь хотел утопить пса на глазах хозяйки. Также Корреспондент писал о том, что в Индонезии нашли курицу с четырьмя ногами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, птицы, фото, инцидент, железная дорога, Уэльс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
SANDMAN    12.12.2019, 13:21
Оценка:  0
SANDMAN
Явно отравили, задрали местных фермеров и садоводов. Скворцы это как саранча, налетают ,все обносят , ихняя польза под большим сомнением.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь