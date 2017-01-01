МИД России ответил Нидерландам по выдаче Цемаха

Россия сознательно позволила Цемаху уехать из страны, чтобы его не выдавать, считает голландская прокуратура.

Требования Нидерландов выдать сепаратиста Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы MH17 не соответствовали нормам международного права. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря. Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо", - сказала она. "Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено", - заявила Захарова. Ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что российские власти сознательно позволили Цемаху уехать из страны, чтобы его не выдавать.

В надзорном ведомстве отметили, что ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был и Цемах. Вскоре он вернулся в "ДНР".

В начале ноября сообщалось, что Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний.

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