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МИД России ответил Нидерландам по выдаче Цемаха

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Россия сознательно позволила Цемаху уехать из страны, чтобы его не выдавать, считает голландская прокуратура.
Требования Нидерландов по Цемаху не удовлетворили МИД РФ
Требования Нидерландов по Цемаху не удовлетворили МИД РФ
Газета.ру

Требования Нидерландов выдать сепаратиста Владимира Цемаха в связи с расследованием катастрофы MH17 не соответствовали нормам международного права. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря. Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, не был внесен в базу Интерпола как разыскиваемое лицо", - сказала она.

"Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то сами бы нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она касается права на свободу и личную неприкосновенность. Российское законодательство в данной области также было бы нарушено", - заявила Захарова.

Ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что российские власти сознательно позволили Цемаху уехать из страны, чтобы его не выдавать.

В надзорном ведомстве отметили, что ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был и Цемах. Вскоре он вернулся в "ДНР".

В начале ноября сообщалось, что Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний.

 

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Теги: МИД РФ, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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