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Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС

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Активисты забрались на здание по строительным лесам и вывесили гигантский баннер о климатическом кризисе.
Активисты Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе перед саммитом ЕС
Активисты Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе перед саммитом ЕС
twitter.com/Greenpeace

Более полусотни участников Greenpeace перед саммитом ЕС штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе. Об этом сообщает The Brussels Time в четверг, 12 декабря.

Экологическая группа объявила о своей акции вскоре после 6 утра в четверг, разместив фотографии большой группы активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание.

"Что-то приближается", - заявила группа в Twitter, требуя от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Europa, но также послать символическое сообщение о неотложности действий политикам.

"61 активист прибыл на пожарной машине, чтобы символически принести огонь и дым к месту проведения саммита ЕС, чтобы сказать, что это чрезвычайное положение и нужно действовать сейчас", - заявили в организации.

Протест вызвал перебои в движении автотранспорта в европейском квартале Брюсселя. В ходе акции, которая продолжалась до 8.30, активисты прошли по лесам вокруг здания, демонстрируя баннеры на различных языках с призывами к действиям в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся с климатом.

Напомним, что ранее в Австралии 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту. Участники акции висели на альпинистском снаряжении над водой и держали в руках плакаты с требованием противодействовать изменению климата.

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Теги: глобальное потепление, экология, Евросоюз, климат, Greenpeace, Брюссель, изменение климата, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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