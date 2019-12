Greenpeace штурмовал здание Евросовета перед саммитом ЕС

Активисты забрались на здание по строительным лесам и вывесили гигантский баннер о климатическом кризисе.

Более полусотни участников Greenpeace перед саммитом ЕС штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе. Об этом сообщает The Brussels Time в четверг, 12 декабря.

Экологическая группа объявила о своей акции вскоре после 6 утра в четверг, разместив фотографии большой группы активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание.

"Что-то приближается", - заявила группа в Twitter, требуя от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Europa, но также послать символическое сообщение о неотложности действий политикам.

BREAKING: As European gov leaders meet in Brussels to discuss climate targets for 2050, 61 activists from @greenpeace_be arrived in a fire engine to *symbolically* bring fire and some smoke the EU summit venue to say this is a #ClimateEmergency - Act NOW!#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/xpkseCYEJv — Greenpeace (@Greenpeace) December 12, 2019

"61 активист прибыл на пожарной машине, чтобы символически принести огонь и дым к месту проведения саммита ЕС, чтобы сказать, что это чрезвычайное положение и нужно действовать сейчас", - заявили в организации.

Протест вызвал перебои в движении автотранспорта в европейском квартале Брюсселя. В ходе акции, которая продолжалась до 8.30, активисты прошли по лесам вокруг здания, демонстрируя баннеры на различных языках с призывами к действиям в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся с климатом.

Напомним, что ранее в Австралии 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту. Участники акции висели на альпинистском снаряжении над водой и держали в руках плакаты с требованием противодействовать изменению климата.

