Сын Трампа попал в скандал из-за охоты
Сын президента США Дональд Трамп-младший в Монголии убил редкого архара по разрешению местного правительства, оформленному задним числом. Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы.
Как отмечается, разрешение на убийство было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота.
До своего отъезда из Монголии сын американского лидера также встретился с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой. Официальный представитель сына Трампа сообщил, что поездка являлась частной экспедицией.
Ранее Иванка Трамп осрамилась в ООН из-за нижнего белья. Дочь президента США надела бюстгальтер, который не скрывал пикантные детали и не разрешен дресс-кодом.
Напомним, сын Трампа пожаловался, что на него плюнули в ресторане. Эрик Трамп рассказал, что на него плюнул один из сотрудников ресторана в Чикаго. Он обвинил в этом Демократическую партию США.
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