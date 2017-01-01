Сын Трампа попал в скандал из-за охоты

Трамп-младший во время охоты в Монголии застрелил редкого зверя, а разрешение на это оформили задним числом, сообщают СМИ.

Сын президента США Дональд Трамп-младший в Монголии убил редкого архара по разрешению местного правительства, оформленному задним числом. Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы.

Как отмечается, разрешение на убийство было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота.

До своего отъезда из Монголии сын американского лидера также встретился с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой. Официальный представитель сына Трампа сообщил, что поездка являлась частной экспедицией.

Ранее Иванка Трамп осрамилась в ООН из-за нижнего белья. Дочь президента США надела бюстгальтер, который не скрывал пикантные детали и не разрешен дресс-кодом.

Напомним, сын Трампа пожаловался, что на него плюнули в ресторане. Эрик Трамп рассказал, что на него плюнул один из сотрудников ресторана в Чикаго. Он обвинил в этом Демократическую партию США.

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