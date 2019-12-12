В Германии прокомментировали санкции США против Северного потока-2

В немецком Минэкономики сожалеют о решении Палаты представителей США. В МИД Германии заявили, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США".

Берлин отреагировал на санкции США против Nord Stream 2

Решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству Северного потока-2 встретили с сожалением в Министерстве по экономическим вопросам Германии. Об этом сообщает Die Welt в четверг, 12 декабря.

Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера сказал, что сейчас в правительстве внимательно следят за поведением Сената США, который должен утвердить решение Палаты представителей.

"Наше отношение к экстерриториальным санкциям понятно: мы их отвергаем", - заявили у Альтмайера.

В то же время Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США".

"Вмешательства извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем", - цитирует его пресс-служба МИД.

Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США, пишет NDR.

По данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 километров двойной нити. Не хватает примерно 300 километров. Могут ли они быть полностью заменены после решения США, неясно.

В Москве уверяли, что завершат проект, несмотря на санкции.

Напомним, что ранее санкции против Северного потока-2 включили в оборонный бюджет США. США применят санкции к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству.

Запуск Северного потока-2 переносится

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