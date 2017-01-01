Панамский суд полностью закрыл дело против Порошенко — адвокат

По словам адвоката Ильи Новикова, суд Панамы полностью закрыл дело, которое инициировал Андрей Портнов.

Суд Панамы полностью закрыл дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Расследование касалось заявления юриста Андрея Портнова о якобы отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

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Суд подтвердил, что в действиях Порошенко не было нарушения Панамских законов и закрыл дело окончательно.



Наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза «de manera provisional» (можно перевести как «временно», но на самом деле - «впредь до иного решения»). Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, - отметил адвокат Порошенко.

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Новиков также отметил, что Панамские органы юстиции признали Порошенко потерпевшим в параллельном деле о даче ложных показаний со стороны Андрея Портнова.

Напомним, ГБР открыло расследование о возможной государственной измене Петра Порошенко.

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