Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Панамский суд полностью закрыл дело против Порошенко — адвокат

Комментариев: 0
По словам адвоката Ильи Новикова, суд Панамы полностью закрыл дело, которое инициировал Андрей Портнов.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
president.gov.ua

Суд Панамы полностью закрыл дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Расследование касалось заявления юриста Андрея Портнова о якобы отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил  адвокат Порошенко Илья Новиков. 

Читай также: Труба работает помощником Портнова, - Порошенко

Суд подтвердил, что в действиях Порошенко не было нарушения Панамских законов и  закрыл дело окончательно.

Наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза «de manera provisional» (можно перевести как «временно», но на самом деле - «впредь до иного решения»). Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, - отметил адвокат Порошенко. 

Читай также: Порошенко намекнул, что он “тоже не лох“

Новиков также отметил, что Панамские органы юстиции признали Порошенко потерпевшим в параллельном деле о даче ложных показаний со стороны Андрея Портнова.

Напомним, ГБР открыло расследование о возможной государственной измене Петра Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Порошенко, Портнов, Новиков панамское дело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь