В Сенате США отложили голосование за санкции против РФ

Документ предусматривает санкции, призванные наказать Москву за вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Комитет по внешним связям Сената США отложил голосование за законопроект, известный как "санкции из ада", предполагающий наказание РФ за вмешательство в выборы в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

Комитет 11 декабря не рассмотрел двухпартийный законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля", известный как DASKA.

Один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал инициативу "законом о санкциях из ада".

Целями санкций DASKA были: российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в зарубежные выборы; киберсектор страны и новый государственный долг. Он также введет жесткие меры в отношении российского нефтегазового сектора.

Помощники Сената сказали, что комитет задержал рассмотрение DASKA, поскольку Грэм председательствовал на слушании Комитета по вопросам судебной власти и не смог принять участие в заседании.

Председатель комитета Сената США по международным отношениям, республиканец Джим Риш заявил, что комитет намерен рассмотреть документ на следующей неделе.

Источники говорят, что разбирательство может быть перенесено на 2020 год, поскольку законодатели на следующей неделе уже будут идти в отпуск до конца года.

Комитет Сената в среду также усовершенствовал законодательство, которое пытается препятствовать российским энергетическим трубопроводам; утвердил акт, который предписывает Государственному департаменту определить приоритетную помощь в развитии европейской энергетической инфраструктуры; принял законодательство, которое требовало бы от государства определить, следует ли признать Россию государством-спонсором терроризма, а также одобрили мероприятие, которое требует утверждения Конгресса, если президент стремится выйти из НАТО.

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