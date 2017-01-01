В РФ умер журналист, которому медики кровь остановили курицей

Следственный комитет РФ проверит обстоятельства смерти.

В РФ скончался 43-летний журналист газеты Вечерняя Москва Михаил Виноградов. На своей странице в Facebook он сообщил обстоятельства происшествия, которое после закончилось смертью, пишут российские СМИ.

По словам погибшего, у него внезапно открылось кровотечение. Он вызвал скорую помощь.

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“Сижу на кухне, докуриваю вечернюю дозу никотина. Вдруг! Раз! как плеснет горячим по ляжкам! Я аж на чайник глянул, вдруг кипяток на меня как-то попал... ящаззз... Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус“ - написал журналист.

На место выехали медики, по мнению которых лопнул крупный сосуд. Для остановки кровотечения они использовали замороженную курицу.

В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: “вот это держите час“ - написал журналист

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Журналист умер. СК РФ проверит обстоятельства смерти журналиста.

Напомним, в Англии подросток умер из-за слишком резкого движения головой. Семнадцатилетний англичанин потерял сознание на кухне собственного дома, готовя чай. Парень умер от инсульта.

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