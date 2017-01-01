Десяток поляков избили 9 украинских школьников

У одного из гимназистов сломан нос, остальные получили травмы разной степени тяжести.

В Польше взрослые мужчины избили девятерых школьников, учеников гимназии в Прушкове, возле Ополя. Инцидент квалифицировали как нападение на национальной почве. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает “РБК-Украина“ со ссылкой на dziennik.pl.

Конфликт начался из-за того, местный житель Давид набросился на гимназиста Сергея. Как он утверждал, Сергей приставал к его 14-летней сестре. После этого в местном парке произошла драка.

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Гимназисты рассказали, что Сергей договорился встретиться в парке с девушкой из Прушкова, однако на свидание вместо нее пришел ее старший брат с друзьями, которые начали избивать парня и остановились только, когда прибежали другие гимназисты.

Спустя некоторое время, обе стороны конфликта пересеклись в местном заведении, где украинские подростки начали обзывать поляков на украинском языке.

Поляки тут же ответили на оскорбления и завязалась массовая драка.

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Как рассказали украинцы, фактически – это было избиение, так как к полякам присоединились взрослые мужчины, которые приехали на автомобиле и подростков жестко атаковали. Всего в компании поляков было более десятка человек. У одного из гимназистов сломан нос, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщалось 9 декабря, в Польше зарезали двух украинцев.

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