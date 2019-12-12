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МИД РФ отреагировал на санкции США против СП-2

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США хотят получить односторонние преимущества в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, считают в Москве.
Москва ждала санкции против Северного потока-2
Москва ждала санкции против Северного потока-2
wikipedia.org

Официальная Москва не удивлена введением США санкций против газопровода Северный поток-2, поскольку их причины абсолютно очевидны. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС в четверг, 12 декабря.

"Для нас это не является неожиданностью, – признался дипломат. – Их направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев".

Грушко подчеркнул в этой связи, что все проекты, которые Россия разрабатывает с европейскими партнерами, коммерчески обоснованные. "А главное, что эти проекты укрепляют энергетическую безопасность Европы", – добавил замминистра.

Ранее стало известно, что Конгресс США включил санкции против Северного потока-2 в оборонный бюджет США. Их применят санкции к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода.

Президент США Дональд Трамп заверил, что оперативно подпишет оборонный бюджет.

В немецком Минэкономики выразили сожаление в связи с решением Конгресса США. А в МИД Германии заявили, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США".

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Теги: Россия, США, Москва, Северный поток, санкции, газопровод, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SINOBI-LIFE    12.12.2019, 18:01
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Любо-дорого смотреть,когда у запаребриковых подгорает от санкций!!!
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