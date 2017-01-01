Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подросток убил отца из-за онлайн-игры

Комментариев: 0
Юноша зарезал родного отца, когда тот попросил его прервать видеоигру. После этого убийца сел на мотоцикл и поехал в ближайший клуб, где продолжил играть онлайн.
Мужчина скончался в больнице
Мужчина скончался в больнице
ca.finance.yahoo.com

17-летний парень-игроман из тайского города Сураттхани убил своего отца после того, как тот попросил юношу оторваться от компьютера и прекратить онлайн-игру, пишет The Sun.

Парень ударил отца, 51-летнего сержанта полиции Анувата, ножом в спину, сел на мотоцикл и уехал.

Мужчина был госпитализирован, но в больнице скончался.

Геймера задержали в ближайшем игровом клубе, где он с друзьями продолжил играть в видеоигры.

Родственники подростка рассказали, что он не отрывался от компьютера сутки напролет. Забросил учебу и его выгнали из школы за прогулы.

Cмотрите фотогалерею: Подросток убил отца из-за онлайн-игры

Назван топ-10 самых популярных компьютерных игр 2019 года

Напомним, что стример установил мировой рекорд, играя в игры 572 часа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Игра, Онлайн-игра, Таиланд, геймеры, убийство, Сын, отец, игромания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь