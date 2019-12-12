Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине

Комментариев: 1
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз.
В бюджете США предусмотрено 300 млн долларов помощи для Украины
В бюджете США предусмотрено 300 млн долларов помощи для Украины
 
Военная помощь Украине от США была задержана с целью изучения вопроса, согласуются ли действия страны с политикой Белого дома, а не как политический шаг, говорится в отчете, который подготовил генеральный советник OMB Марк Паолетта в ответ на запрос Счетной палаты США, сообщает The Hill.
 
"В течение десятилетий Административно-бюджетное управление США регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предупредить (неэффективное - ред.) использование средств ... Зачастую при управлении ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования в соответствии с законодательными директивами или для оценки того, должны ли средства использоваться для конкретной деятельности и каким образом", - говорится в сообщении.
 
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз в августе и сентябре.
 
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Административно-бюджетное управление США начало рассматривать вопрос о выдаче помощи Украине 19 июня, в тот день, когда президент США Дональд Трамп узнал о помощи из статьи в Washington Examiner.
 
Последний раз военная помощь была задержана 10 сентября, после чего почти сразу её разморозили.
 
Издание пишет, что задержка помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
 
Напомним, Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет с 300 млн для Украины.
 
Еще сообщалось, США увеличили транш военной помощи Украине.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Белый Дом, Дональд Трамп, военная помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
caze22    12.12.2019, 19:34
Оценка:  0
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь