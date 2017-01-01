В Дании задержали восемь подозреваемых в подготовке теракта

Некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие".

Полиция Дании по всей стране задержала около 20 человек, подозреваемых в подготовке одного или нескольких терактов, пишет в четверг, 12 декабря, АР.

По результатам рейдов восемь человек предстанут перед следственным судьей, где им должны предъявить обвинения в сговоре с целью насильственных актов.

Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков сказал после задержаний, что некоторым из подозреваемых будут предъявлены предварительные обвинения в соответствии с законами Дании о терроризме.

По его словам, некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие".

По данным датских СМИ, обвинения должны предъявить шести мужчинам и двум женщинам.

Датские правоохранители рассказали, что в последние годы были предупреждены несколько нападений экстремистов, в том числе связанных с публикацией в 2005 году в газете 12 карикатур разных художников, изображающих пророка Мухаммеда.

Напомним, из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли. В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.

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