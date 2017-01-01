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Озвучены сроки голосования по импичменту Трампа

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После голосования в Палате представителей обвинения в адрес Трампа, в случае их утверждения, будут отправлены в Сенат.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, заявила ее спикер Нэнси Пелоси, пишет Радио Свобода в четверг, 12 декабря.
 
В четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет Палаты представителей. Ожидается, что большинство его членов поддержат оба обвинения против президента – в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Демократы – сторонники импичмента – в комитете в большинстве.
 
У демократов большинство и во всей Палате представителей. Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Неясно, поддержит ли его кто-либо из республиканцев. Пока все законодатели от этой партии высказываются в защиту Трампа. На заседании юридического комитета они пытаются отсрочить окончательное голосование.
 
Статьи импичмента были сформулированы ранее на этой неделе.
 
Обвинение в злоупотреблении полномочиями основывается на том, что летом этого года администрация Трампа заморозила военную помощь Украине и одновременно с этим, как утверждается, Трамп и его приближенные пытались убедить власти Украины расследовать деятельность политического противника президента США, демократа Джо Байдена.
 
Второе обвинение связано с отказом администрации Трампа сотрудничать с Конгрессом при проведении расследования о возможности импичмента.
 
Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил закон. Они говорят, что целью действий Трампа было побудить Украину бороться с коррупцией. Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что США не давили на него.
 
После голосования в Палате представителей обвинения в адрес Трампа, в случае их утверждения, будут отправлены в Сенат. Для отрешения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Это считается маловероятным – большинство в Сенате у республиканцев.
 
Лидер сенатского большинства Митч Макконнел заявил, что вопрос об импичменте будет рассмотрен верхней палатой Конгресса в январе.
 
 
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Теги: США, республиканцы, конгресс, Дональд Трамп, демократы, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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