Озвучены сроки голосования по импичменту Трампа

После голосования в Палате представителей обвинения в адрес Трампа, в случае их утверждения, будут отправлены в Сенат.

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, заявила ее спикер Нэнси Пелоси, пишет Радио Свобода в четверг, 12 декабря.

В четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет Палаты представителей. Ожидается, что большинство его членов поддержат оба обвинения против президента – в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Демократы – сторонники импичмента – в комитете в большинстве.

У демократов большинство и во всей Палате представителей. Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Неясно, поддержит ли его кто-либо из республиканцев. Пока все законодатели от этой партии высказываются в защиту Трампа. На заседании юридического комитета они пытаются отсрочить окончательное голосование.

Статьи импичмента были сформулированы ранее на этой неделе.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями основывается на том, что летом этого года администрация Трампа заморозила военную помощь Украине и одновременно с этим, как утверждается, Трамп и его приближенные пытались убедить власти Украины расследовать деятельность политического противника президента США, демократа Джо Байдена.

Второе обвинение связано с отказом администрации Трампа сотрудничать с Конгрессом при проведении расследования о возможности импичмента.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил закон. Они говорят, что целью действий Трампа было побудить Украину бороться с коррупцией. Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что США не давили на него.

После голосования в Палате представителей обвинения в адрес Трампа, в случае их утверждения, будут отправлены в Сенат. Для отрешения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Это считается маловероятным – большинство в Сенате у республиканцев.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнел заявил, что вопрос об импичменте будет рассмотрен верхней палатой Конгресса в январе.