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Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии - опрос

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По данным экзит-полов, правящая Консервативная партия гарантируют себе большинство в Палате общин.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возле избирательного участка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возле избирательного участка

По итогам выборов, Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин. Об этом свидетельствуют данные опросов избирателей, обнародованные телеканалом Sky News 12 декабря.

Согласно результатам экзит-поллов, тори получают 368 мест в парламенте, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. 

Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, а Либеральные демократы - на 13. Зеленые получат лишь одно место, а остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам необходимо получить как минимум 326 мест. 

Если данные единого экзитпола подтвердятся, тори получат возможность принимать нужные им законопроекты, и тогда, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, страна выйдет из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.

Ранее сообщалось, что британский премьер пришел на избирательный участок с собакой.

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Теги: Британия, Выборы, победа, консерваторы, Великобритания, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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