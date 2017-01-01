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Сенат США признал геноцид армян

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Американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи.
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
После аналогичного решения Палаты представителей члены Сената США проголосовали за официальное признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи. В четверг, 12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах.
 
Резолюция Сената США о признании геноцида армян в Османской империи с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией.
 
Этот шаг может привести к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами.
 
В конце октября резолюцию о признании геноцида армян приняла Палата представителей, что привело к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии.
 
Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал тогда "ничего не стоящим" одобрение резолюции Палатой представителей США.
 
"Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", - заявил он, назвав данное решение "клеветой", на которую конгрессмены пошли "только из внутриполитических соображений".
 
Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее.
 
Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.
 
Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО.
 
Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.
 
В 2016 году бундестаг также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, что существенно осложнило отношения ФРГ с Турцией.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: США, геноцид, армяне, резолюция, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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