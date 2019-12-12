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Хафтар объявил о решающей битве за Триполи

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Дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии после заявлений генерала, сообщают СМИ.
Ливийский генерал Халифа Хафтар
Ливийский генерал Халифа Хафтар
 
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар объявил о "последней битве" за Триполи. Об этом 12 декабря сообщило агентство Reuters.
 
"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее", - заявил Хафтар.
 
Генерал попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность.
 
"Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий", - отметил он.
 
Как сообщает Al Arabiya, вслед за заявлениями Хафтара армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия Фаиза Сараджа, отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны и вошла в него.
 
По информации телеканала, после заявлений Хафтара дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии.
 
Отмечается, что сотрудники дипмиссий направляются в район Джанзур на западе столицы, чтобы затем покинуть Ливию морским путем. 
 
Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия Хафтара близка к взятию Триполи.
 
Напомним, Хафтар с апреля ведет наступление на столицу Ливии. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек.

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Теги: Ливия, Триполи, наступление
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Источник: korrespondent.net

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