Хафтар объявил о решающей битве за Триполи
Дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии после заявлений генерала, сообщают СМИ.
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар объявил о "последней битве" за Триполи. Об этом 12 декабря сообщило агентство Reuters.
"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее", - заявил Хафтар.
Генерал попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность.
"Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий", - отметил он.
Как сообщает Al Arabiya, вслед за заявлениями Хафтара армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия Фаиза Сараджа, отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны и вошла в него.
По информации телеканала, после заявлений Хафтара дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии.
Отмечается, что сотрудники дипмиссий направляются в район Джанзур на западе столицы, чтобы затем покинуть Ливию морским путем.
Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия Хафтара близка к взятию Триполи.
Напомним, Хафтар с апреля ведет наступление на столицу Ливии. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек.
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