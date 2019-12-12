Хафтар объявил о решающей битве за Триполи

Дипломаты западных стран начали покидать столицу Ливии после заявлений генерала, сообщают СМИ.

генерал Халифа Хафтар объявил о "последней битве" за Триполи. Об этом 12 декабря сообщило агентство Командующий Ливийской национальной армиейХалифа Хафтар объявил о "последней битве" за Триполи. Об этом 12 декабря сообщило агентство Reuters

"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее", - заявил Хафтар.

Генерал попросил противников оставаться в своих домах, что, по его словам, гарантирует им полную безопасность.

"Мы призываем подразделения, которые продвигаются к Триполи, соблюдать правила ведения боевых действий", - отметил он.

Как сообщает Al Arabiya , вслед за заявлениями Хафтара армия перешла к активному штурму формирований, лояльных Правительству национального согласия Фаиза Сараджа, отбила ряд позиций противника на окраинах главного города страны и вошла в него.

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