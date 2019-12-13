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Игроман сжег казино из-за мизерного проигрыша

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Житель России, проиграв в казино 500 рублей, облил помещение бензином и чиркнул спичкой. Владелец оценил ущерб от пожара в полтора миллиона.

В российской Казани местный житель, проиграв в подпольном казино 500 рублей, поджег заведение, пишет Ridus.

Фарид Калимуллин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в букмекерскую контору, в которой были и нелегальные азартные игры. Россиянин поставил 500 рублей, и он решил, что выиграл 18 тысяч. Но в какой-то момент система перезапустилась и показала, что он в проигрыше.

Калимуллин ушел, чтобы вернуться спустя какое-то время с канистрой бензина. Он вылил воспламеняющуюся жидкость в помещении и поджег его. Камеры внутреннего видеонаблюдения зафиксировали все происходящее.

Как позже заявил на скамье подсудимых злоумышленник, он просто хотел восстановить справедливость.

"Эта контора мало того, что не выдала мне выигрыш, но и занимается незаконной деятельностью. Там азартные игры организуют, в том числе в рулетку играют", - заявил игроман.

Отмечается, что владелец помещения оценил причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей (примерно 563 тысячи гривен).

Напомним, что 17-летний игроман убил своего отца после того, как тот попросил юношу оторваться прекратить онлайн-игру.

Также Корреспондент.net писал, что переутомление и игроманию ВОЗ признала болезнями.
 

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Теги: Россия, видео, казино, пожар, поджог, игромания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    13.12.2019, 10:08
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Визитки Яроша уже нашли?
Или старые закончились, а новые ещё не подвезли из типографии?
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