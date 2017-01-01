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В Пакистане столкнулись автобус и бензовоз: сгорели 15 человек

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При пожаре погибли все пассажиры автобуса. Личности жертв на данный момент не установлены.
Сгоревший пикап
Сгоревший пикап
Express

В пакистанской провинции Белуджистан не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и пикапа, переоборудованного в бензовоз. Об этом сообщает Express Tribune в пятницу, 13 декабря.

По данным местных властей, инцидент произошел вблизи селения Килла-Сайфулла. Столкновение вызвало возгорание топлива, которое перевозил бензовоз. Пламя охватило оба транспортных средства, которые затем съехали в кювет.

Отмечается, что погибли все пассажиры автобуса. Личности жертв на данный момент не установлены.

Главный министр Белуджистана Джам Камаль поручил провести тщательное расследование инцидента.

Cмотрите фотогалерею: В Пакистане столкнулись автобус и бензовоз: сгорели 15 человек

Напомним, в Танзании при взрыве попавшего в ДТП бензовоза погибли почти 100 человек. Трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету.

А в Нигерии 50 человек сгорели заживо при взрыве бензовоза. Еще 70 получили ожоги. Взрыв произошел, когда люди собирали топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза.

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Теги: Пакистан, ДТП, видео, пассажиры, фото, авария, взрыв, пожар, автобус, погибли, погибшие, бензовоз
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Источник: korrespondent.net

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