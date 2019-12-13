Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине
Американский лидер считает, что Германия, Франция и другие европейские страны "получают наибольшую выгоду".
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.
Об этом президент США написал в Твиттере.
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"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".
Как сообщалось, 12 декабря Палата представителей США одобрила военный бюджет.
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