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Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине

Комментариев: 1
Американский лидер считает, что Германия, Франция и другие европейские страны "получают наибольшую выгоду".
Американский президент высказал недовольство
Американский президент высказал недовольство
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

Об этом президент США написал в Твиттере.

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"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" - отметил Трамп. 

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

Трапм высказал свое мнение в twitter
Трапм высказал свое мнение в twitter
twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщалось, 12 декабря Палата представителей США одобрила военный бюджет.

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Теги: Трамп, Донбасс, Украина, помощь, Европа
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Комментариев (1)
xapi3mat    13.12.2019, 12:09
Оценка:  +2
xapi3mat
в какую сторону не глянь всезде в новостях Украина! И это не раша! Чувак из аргентины пишет - каждый день - украина в новостях!
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