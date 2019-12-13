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Мужчина два года включал соседям запись ржания лошади

Комментариев: 3
Сосед каждый день с апреля 2018 года включал аудиозапись ржания лошади в своей квартире. Полиция арестовала мужчину.
Житель Нижнего Новгорода некоторое время провел в психиатрической больнице
Житель Нижнего Новгорода некоторое время провел в психиатрической больнице
кадр из видео

Суд в российском городе Нижний Новгород арестовал местного жителя, включавшего в своей квартире запись звуков ржания лошади и мешавшего этим соседям, сообщает пресс-служба управления МВД по городу в пятницу, 13 декабря.

По информации полиции, с апреля 2018 года нижегородец систематически включал аудиозапись ржания лошади в своей квартире, тем самым "причиняя психические страдания другим жителям дома".

"Следователями ОВД доказана причастность мужчины к истязанию жителей (...). Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Местным СМИ фигурант сообщал, что включал громкий звук ржания лошадей, чтобы не слышать шума от соседей.

По информации Комсомольской правды, мужчину, о котором идет речь, зовут Юрий Кондратьев. Как пишет издание со ссылкой на местных жителей, 46-летний Кондратьев уже несколько лет нигде не работает. Ранее он занимался рыбным бизнесом, но разорился в 2014 году, после чего у мужчины также остались большие долги, отмечает КП. Кроме того, по неподтвержденным данным, житель Нижнего Новгорода некоторое время провел в психиатрической больнице.

По словам соседей Кондратьева, его арестовали на два месяца. Квартира мужчины сейчас опечатана. "Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку предъявляют такое обвинение", - рассказала соседка мужчины Наталья Басова.

Ранее сообщалось, что киевлянин десять лет держит в квартире свору собак. Соседи жалуются на вонь и лай животных. Мужчина появляется в квартире пару раз в неделю, а животные недоедают и никогда не выгуливаются.

Суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседа

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Теги: Россия, арест, лошади, лошадь, соседи, Звуки, запись
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Жеральд    13.12.2019, 12:22
Оценка:  0
Жеральд
улицу переименуют в Лошадинную))))))
Lyonya-Space    13.12.2019, 12:12
Оценка:  +3
Lyonya-Space
За что арестовали то?...
Это ж элемент скрепо-терапии!
Нужно было этот ржач воспроизводить в перемешку с кукареканьем, овечьм блеем, бычьим мычанием, звоном колокольчик, под игру на балалайке!
xapi3mat    13.12.2019, 12:05
Оценка:  +3
xapi3mat
без ржания не смог досотреть!
xapi3mat    13.12.2019, 12:03
Оценка:  +3
xapi3mat
рашка-ньюс - это пи..3дец!
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