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В Германии взорвался многоэтажный дом

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В результате взрыва в жилом доме в центральной части страны погиб один человек, еще 25 пострадали.
В жилом доме в Германии произошел взрыв
В жилом доме в Германии произошел взрыв
rnd.de

В результате взрыва в жилом доме в центральной Германии один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести, сообщает медиагруппа RND в пятницу, 13 декабря.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел утром. На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.

"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.

Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента. 

Ранее сообщалось, что под Ровно произошел взрыв на предприятии. Мужчина зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв.

В Киеве на парковке прогремел взрыв

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Теги: Германия, дом, взрыв, ранение, многоэтажка, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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