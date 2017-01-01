В Германии взорвался многоэтажный дом

В результате взрыва в жилом доме в центральной части страны погиб один человек, еще 25 пострадали.

В жилом доме в Германии произошел взрыв rnd.de

В результате взрыва в жилом доме в центральной Германии один человек погиб, 25 получили ранения разной степени тяжести, сообщает медиагруппа RND в пятницу, 13 декабря.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел утром. На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано. Эвакуирован также расположенный по соседству детский сад.

"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.

Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента.

Ранее сообщалось, что под Ровно произошел взрыв на предприятии. Мужчина зашел в помещение, где находились баллоны с углекислым газом. Через несколько минут произошел взрыв.

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