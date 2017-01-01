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Песков ответил на идею Зеленского о пересмотре минских договоренностей

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В администрации Путина заявили, что для пересмотра минских соглашений необходима"обоюдная воля сторон конфликта".
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков
kremlin.ru

Для пересмотра минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе необходима обоюдная воля сторон конфликта. С таким заявлением выступил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. 

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Дмитрий Песков отметил, что в итоговом документе нормандской встречи, которая состоялась 9 декабря в Париже, говорится, что минские договоренности являются основой работы нормандского формата.

Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем участникам нормандского формата. Для любых новаций нужна обоюдная воля сторон конфликта, без этого разговор малоперспективен, - заявил пресс-секретарь.

Напомним, в администрации Путина отреагировали на “ошибку“ в сюжете об MH17

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Теги: Песков, Путин, нормандская четверка, минские договоренности
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