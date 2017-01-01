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Турция раскритиковала США за признание геноцида армян

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Вслед за Палатой представителей геноцид армян в Османской империи признал американский Сенат.
В Анкаре заявляют о политизации истории
В Анкаре заявляют о политизации истории
Власти Турции раскритиковали решение Сената США признать геноцид армян в 1915 году. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в пятницу, 13 декабря.
 
"Резолюция, принятая Сенатом США 12 декабря 2019 по событиям 1915 года, лишена исторической осведомленности и любой правовой базы. Сама резолюция не имеет юридического и правового основания. Эта резолюция Сената является одним из позорных примеров политизации истории. Однако те, кто эксплуатируют историю, пренебрегая фактами ради своих политических интересов, никогда не достигнут своих целей", - говорится в заявлении.
 
В МИД также назвали резолюцию попыткой навредить развитию турецко-американских отношений и заверили, что Турция не изменит своих позиций.
 
Как сообщалось, Верхняя палата Конгресса приняла резолюцию, в которой признала геноцид армянского народа в Османской империи. В Палате представителей подобная резолюция была принята ранее.

Напомним, в 2016 году немецкий парламент принял резолюцию о признании геноцида армян. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.

Позже парламент Нидерландов поддержал проект резолюции, в котором убийства армян в Османской Турции признаются геноцидом.

 

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Теги: США, Турция, Армения, геноцид
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Источник: korrespondent.net

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