Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе

Комментариев: 0
Мария Захарова также шуткой ответили Зеленскому.
Мария Захарова
Мария Захарова
МИД РФ

Первые лица Украины и России публично пошутили на тему газа. Представитель МИД РФ Мария Захарова решила не отставать.

Читай также: Путин: А у нас на кухне газ, а у вас?

Чиновница на своей странице в Facebook ответила на шутку Зеленского о газе, которую он озвучил в ходе программы “Право на владу” на 1+1, где президент сказал, что “у нас газопровод”.

Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят! - написала Захарова по мотивам стишка Сергея Михалкова.

Читай также: Президент ответил на слова Путина о "Сребренице"

Надо сказать, что комментаторы не приветствовали риторику Захаровой. Они написали, что чиновница выбрала неподходящую риторику в стране, которая живет очень бедно. Дескать, что будет делать власть, когда закончится газ… На это она ответила, что дрова - тоже у России.

Напомним, Зеленский ответил Путину: "А у нас газопровод". Владимир Зеленский отреагировал на детский стих, который процитировал Владимир Путин на Нормандском саммите. Президент Украины ответил на слова Путина во время ток-шоу “Право на Владу“ на 1+1 вечером 12 декабря. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Захарова, Зеленский, МИ РФ, Газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Sancho-s    13.12.2019, 13:55
Оценка:  0
Sancho-s
Достойные остряки...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь