“Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе

Мария Захарова также шуткой ответили Зеленскому.

Первые лица Украины и России публично пошутили на тему газа. Представитель МИД РФ Мария Захарова решила не отставать.

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Чиновница на своей странице в Facebook ответила на шутку Зеленского о газе, которую он озвучил в ходе программы “Право на владу” на 1+1, где президент сказал, что “у нас газопровод”.

Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят! - написала Захарова по мотивам стишка Сергея Михалкова.

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Надо сказать, что комментаторы не приветствовали риторику Захаровой. Они написали, что чиновница выбрала неподходящую риторику в стране, которая живет очень бедно. Дескать, что будет делать власть, когда закончится газ… На это она ответила, что дрова - тоже у России.

Напомним, Зеленский ответил Путину: "А у нас газопровод". Владимир Зеленский отреагировал на детский стих, который процитировал Владимир Путин на Нормандском саммите. Президент Украины ответил на слова Путина во время ток-шоу “Право на Владу“ на 1+1 вечером 12 декабря.

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