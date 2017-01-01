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В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

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Правоохранители нейтрализовали злоумышленника, который угрожал им ножом во время дежурства.
Во Франции полицейским угрожали ножом
Во Франции полицейским угрожали ножом
РБК-Украина

В Париже полицейские нейтрализовали человека с ножом, угрожавшего представителям правоохранительных органов в бизнес-квартале Дефанс. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила префектура полиции Парижа на своей странице в Twitter.

"Человек, угрожавший полицейским ножом, был нейтрализован сотрудниками полиции. Избегайте места [инцидента]", - говорится в сообщении.

По сведениям телеканала BFM, этот человек утром, в районе 10:00 по парижскому времени (11:00 по Киеву) попытался напасть на двух полицейских, дежуривших в районе Дефанс.

Ранее сообщалось, что в Гааге неизвестный напал с ножом на людей, по меньшей мере три человека были ранены. В этот же день аналогичный случай произошел в центре Лондона, где мужчина с ножом напал на людей

 

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Теги: Франция, Париж, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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