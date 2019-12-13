В Кремле посоветовали Зеленскому, "как жать руку Путину"

В Кремле отреагировали на слова президента Украины о рукопожатии с главой РФ.

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов сто раз пожать руку Путину, если РФ вернет Крым. Пресс-секретарь главы РФ посоветовал “в целом не поднимать эту тему“. Об этом сообщает РБК.

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“Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять Минские договоренности“.

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Ранее в эфире программы Право на власть на 1+1 президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку главе РФ в ходе “нормандских переговоров“. Зеленский подчеркнул, что 10 раз пожмет, если РФ вернет оккупированный Донбасс.

А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз руку пожать – подчеркнул президент Зеленский

Ранее Зеленский ответил Путину: “А у нас газопровод“. Зеленский отреагировал на детский стих про газ.

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