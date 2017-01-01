Трамп опубликовал рекордное количество "твитов" за сутки

Американский лидер побил собственный предыдущий рекорд, опубликовав за сутки 123 сообщения в Twitter.

Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству опубликованных постов в микроблоге Twitter, доведя эту цифру до 123. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило издание The Hill.

По подсчетам издания, Трамп за сутки сделал 123 твита или ретвита. Предыдущий рекорд президент США установил несколько дней назад - 105 твитов за сутки.

Отмечается, что большая часть сообщений и ретвитов Трампа касалась слушаний по импичменту в юридическом комитете Конгресса США.

В основном, "твиты" были направлены против демократов.

В одном из сообщений Трамп высмеял 16-летнюю Грету Тунберг.

"Так глупо! Грета должна поработать над проблемой управления гневом, а потом сходить с другом в старое, доброе кино! Остынь, Грета, остынь!", - написал президент США.

Таким образом он отреагировал на признание школьницы "Человеком года" по версии Time.

Напомним, Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по вопросу об импичменте Трампа.

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