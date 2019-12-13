От имени посольства РФ рассылают письма с вирусами

Среди пострадавших латвийские политики. Это уже вторая такая кибератака за последние три месяца.

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Сотрудникам нескольких правительственных учреждений и политикам Латвии рассылали электронные письма от имени посольства России, внутри которых были вредоносные программы.

Об этом сообщили в Латвийской институции по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий (CERT.LV), передает LB.ua.

"Атака была осуществлена путем отправки вредоносных электронных писем от имени российского посольства в ответ на предыдущую переписку. В письмах была ссылка для загрузки документа, предназначенного для заражения компьютера", - говорится в сообщении.

Все получатели распознали фрагменты переписки с посольством, которая между ними действительно происходила.

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Сообщается, что это уже вторая такая кибератака за последние три месяца, когда электронные письма присылаются от имени посольства России. Само дипломатическое учреждение заявляло, что его система тоже подверглась кибератакам.

Как сообщалось 3 ноября, в Британии посадили мужчину, отправившего Мэй письмо с "сибирской язвой".

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