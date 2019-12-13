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Нашли тело второго погибшего на Адмирале Кузнецове

Комментариев: 3
Спасатели нашли тело второго погибшего военного на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Капитан Виктор Измайлов
Капитан Виктор Измайлов
mash.ru

На авианосце “Адмирал Кузнецов“, на котором накануне случился пожар, спасатели обнаружили тело второго погибшего, им оказался капитан Виктор Измайлов. Об этом сообщили российские СМИ. 

Офицер службы живучести крейсера “Адмирал Советского Союза Кузнецов“, поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля, - заявили в пресс-службе северного флота. 

В сообщении подчеркивается, что “офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия“.

Напомним, в Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших

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Теги: Адмирал Кузнецов, пожар, Россия
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    13.12.2019, 17:02
Оценка:  0
WTF2wtf
Так его наконец-то смогли потушить уже?
Вчера там вроде было 12 пострадавших и 3 пропавших, как писали россияне ... и пожар все еще не был потушен, только "очаг локализован"
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 16:53
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну, сейчас вата опять начнет вонять, что в Украине праздник....
Lyonya-Space    13.12.2019, 16:49
Оценка:  +3
Lyonya-Space
"офицер службы ДИВУЧЕСТИ крейсера" - этим всё сказано.
Может у них есть и "Бригада реаниматологов крейсера"?
Lyonya-Space    13.12.2019, 16:49
Оценка:  +2
Lyonya-Space
... ЖИВУЧЕСТИ...
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