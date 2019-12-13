Нашли тело второго погибшего на Адмирале Кузнецове

Спасатели нашли тело второго погибшего военного на авианосце "Адмирал Кузнецов".

На авианосце “Адмирал Кузнецов“, на котором накануне случился пожар, спасатели обнаружили тело второго погибшего, им оказался капитан Виктор Измайлов. Об этом сообщили российские СМИ.

Офицер службы живучести крейсера “Адмирал Советского Союза Кузнецов“, поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля, - заявили в пресс-службе северного флота.

В сообщении подчеркивается, что “офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия“.

Напомним, в Мурманске горит крейсер Адмирал Кузнецов, трое пострадавших

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