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Сюрприз маме: девочка заперла вора в квартире и ушла в школу

Комментариев: 1
Мужчина заявил восьмилетней школьнице, что хочет подготовить для ее мамы сюрприз и попросил оставить его в квартире.
Ребенок запер вора в квартире
Ребенок запер вора в квартире
komiinform.ru

В российской Воркуте полицейские на месте преступления задержали подозреваемого в попытке квартирной кражи, которого домой впустила восьмилетняя школьница. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что жительница Воркуты обратилась в полицию из-за того, что у нее в квартире находился незнакомый мужчина. Приехав на место, полицейские выяснили, что этот мужчина на улице подошел к восьмилетней дочери заявительницы, которая направлялась в музыкальную школу, и представился другом ее матери. Он завил, что хочет сделать женщине сюрприз и дождаться ее дома. Незнакомец попросил ребенка вернуться домой и пустить его в квартиру.

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе". Женщина вместе с коллегами поспешила домой, сообщает пресс-служба.

"Гостя" задержали, когда он складывал технику в пакет. Мужчина намеревался вынести из квартиры ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекцию юбилейных монет, продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тыс. рублей.

Похитителем оказался 26-летний воркутинец, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Против него возбудили дело о попытке кражи.

Ранее в Днепре вор залез в квартиру и умер. Дожидаясь полиции, задержанный хозяином дома мужчина потерял сознание и умер.

А в США вор-неудачник застрял в дымоходе на всю ночь и разрыдался. 

 

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Теги: Россия, воры, курьез, воровство, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    13.12.2019, 18:11
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Не интересно, вот если бы было как в фильме «Деловые люди» Гайдая и девочка поступила с вором как поступил с ворами Вождь Краснокожих, было бы интересно. Особенно хорошо будет если вор будет связан, в пальцы ног вставленны тлеющие сигареты, а штаны полны гaвнa.
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