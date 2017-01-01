США убрали три компаний РФ из санкционного списка

американский Минфин решил отменить санкции против трех российских компаний, введенные неделю назад.

Минфин США пересмотрел решение о санкциях в киберсфере Getty Images

Минфин США в пятницу, 13 декабря, исключил из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере, три российские компании.

Согласно информации на сайте ведомства, речь идет об ООО Центр автообслуживания, ООО Вертикаль, ООО Юником. В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица.

Стоит отметить, что санкции против данных компаний были введены 5 декабря. Тогда Минфин США объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний.

В Москве их назвали политизированными и пообещали ответить.

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