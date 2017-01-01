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В Конгрессе утвердили статьи для импичмента Трампа

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Утверждение статей против президента США поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.
Комитет Палаты представителей утвердил статьи обвинения по делу импичмента Трампа
Комитет Палаты представителей утвердил статьи обвинения по делу импичмента Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил статьи импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгрессу. Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей.

Утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.

Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в следующую среду.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

 
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Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, обвинения, обвинение, Дональд Трамп, резолюция Конгресса США
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Источник: korrespondent.net

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