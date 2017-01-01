В Ирландии школьникам сменили домашнее задание на добрые дела

Ученики также ведут дневник доброты и записывают туда все свои добрые дела. Но школьники не только будут помогать друзьям и родственникам.

В ирландской школе уже третий год проводят социальный эксперимент в маленьком городе Клонакилти, пишет Upworthy.

В учебном заведении детей вместо домашней работы заставляют делать добрые дела.

В прошлом учебном году был месяц, посвященный благодарности: ученики вели журнал благодарности, записывая туда все, за что они хотят сказать "спасибо".

В этом году тема месяца - добрые поступки.

Ученики также ведут дневник доброты и записывают туда все свои добрые дела.

Но школьники не только будут помогать друзьям и родственникам.

Они также будут работать над благотворительным коллективным проектом.

В официальной группе школы на Facebook опубликовали расписание добрых дел:

в понедельник дети должны пообщаться с пожилым человеком;

во вторник - помочь родителям по дому;

в среду - сделать что-то хорошее для случайного человека, порадовать его с помощью слов или добрых дел;

в четверг - позаботиться о себе и сделать что-то приятное и полезное для себя: порисовать, почитать, послушать любимую музыку или пообщаться с другом.

"Мы хотим, чтобы наши ученики прониклись настоящим духом Рождества, духом щедрости и доброты", - написала администрация школы в своем посте на Facebbok.

Кроме "дневника доброты" будет также и инициатива "ковш доброты".

Это означает, что дети будут делать хорошие наблюдения относительно своих одноклассников.

Учителя надеются, что это поможет детям поднять самооценку.

Напомним, во львовской школе занялись здоровьем детей. Теперь раз в неделю с ними занимаются профилактикой болезней позвоночника вместо физкультуры. Школьники, опрошенные журналистами, в восторге от такого нововведения.

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