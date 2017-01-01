Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трюдо приказал канадскому МИД поддерживать Украину

Комментариев: 0
Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
 
Министерство иностранных дел Канады получило задание сотрудничать с их оборонительным ведомством, в частности, для того, чтобы помогать Украине, говорится в мандате, переданном премьер-министром Джастином Трюдо новому главе МИД Франсуа-Филиппу Шампаню, пишет УНН со ссылкой на текст распоряжения.
 
“Я буду ожидать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные, нормативные и процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете:.. сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине”, — говорится в мандате.
 
Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров для решения возникающих проблем, а также поддерживать усилия заместителя премьер-министра и министра межправительственных дел в работе над отношениями Канады и США.
 
Напомним, в ноябре Христя Фриланд покинула пост главы МИД Канады и стала вице-премьер-министром.
 
Еще сообщалось, что в октябре на выборах в Канаде победила партия Трюдо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, МИД, военная помощь, Джастин Трюдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь